Ruby ter, perquisite le abitazioni di una ventina di "Olgettine"

21:14 - Una serie di perquisizioni domiciliari è stata eseguita nell'ambito dell'inchiesta "Ruby ter" nei confronti di una ventina di "Olgettine", le ragazze che avrebbero preso parte alle serate di Arcore e indagate per corruzione in atti giudiziari. Perquisite anche le abitazioni dell'avvocato Luca Giuliante, anche lui indagato nell'inchiesta con la stessa accusa, e di Ruby a Genova. Sequestrato materiale informatico.

Le perquisizioni effettuate sono relative a nuovi elementi investigativi emersi tra cui recenti movimentazioni di denaro sui conti correnti.



L'inchiesta "Ruby ter" - L'inchiesta "Ruby ter" è stata aperta un anno fa dopo il deposito delle motivazioni delle sentenze di primo grado sul caso Ruby a carico di Silvio Berlusconi e su quello "Ruby 2" a carico di Emilio Fede, Lele Mora e Nicole Minetti. Nell'indagine con al centro i reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza, sono indagate più di una quarantina di persone tra cui lo stesso ex premier, i suoi storici legali, Niccolò Ghedini e Piero Longo, la stessa giovane marocchina e molte delle ragazze che hanno preso parte ai presunti festini a luci rosse.



"Le indagini" dell'avvocato Giuliante - L'avvocato Luca Giuliante, che risulta tra gli indagati, fu legale di Ruby, e "protagonista" di un misterioso interrogatorio effettuato, secondo l'accusa, per sapere dalla marocchina che cosa aveva dichiarato nelle prime battute delle indagini ai pm milanesi.



Per pm, Berlusconi continuerebbe a retribuire le ragazze - Secondo gli inquirenti, Silvio Berlusconi starebbe continuando a retribuire le ragazze presenti alle serate di Arcore e che hanno testimoniato nei processi su Ruby. In particolare, gli investigatori hanno scoperto acquisizioni di immobili sospette da parte di alcune ragazze, con alto tenore di vita rispetto ai redditi da loro dichiarati.



Guerra abita in villa da un milione di euro - Barbara Guerra abita in una villa da un milione di euro disegnata dall'archistar Botta e che le sarebbe stata messa a disposizione da Berlusconi. Guerra non voleva aprire la porta agli investigatori e lo ha fatto solo quando sono arrivati i vigili del fuoco.