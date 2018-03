Roma, violoncellista si lega ad un albero e suona contro gli abbattimenti

A Montesacro, quartiere di Roma, dopo i crolli improvvisi degli alberi l'amministrazione comunale ha iniziato le operazioni di messa in sicurezza. Potature, ma anche abbattimenti. In alcuni casi gli alberi non verranno ripiantati, ed è proprio questo il motivo della "protesta" delle sorelle Shirvani, sostenute dalla popolazione. I cittadini del quartiere infatti, oltre che ad aver presenziato al loro concerto all'aperto, hanno offerto anche prolunghe e corrente elettrica per perchè le due ragazze potessero esibirsi al meglio.



"Negli anni passati per rifare fognature e impianti hanno scavato tantissimo indebolendo le radici degli alberi e rendendoli dunque instabili", ha detto Sara Shirvani ad un quotidiano locale. "La recente nevicata ha dato loro il colpo di grazia con i crolli improvvisi di cui noi tutti siamo a conoscenza. Tuttavia non ci arrendiamo alla logica degli abbattimenti: erano necessari controlli accurati e alternative valide per la loro messa in sicurezza. Quella degli abbattimenti è solo la strada più economica. La cosa più preoccupante", ha aggiunto, "è che sembra proprio che per viale Tirreno, nonostante la scelta di abbattere gli alberi, non vi sia alcun piano di ripiantumazione. Così un quartiere storicamente verde si ritroverà nei prossimi anni tra tronchi monchi e grigio. Per noi è inammissibile".