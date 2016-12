Roma, ritrovato morto lo studente americano scomparso: "Si indaga per omicidio"

Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 1 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 2 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 3 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 4 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 5 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 6 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 7 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 8 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 9 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 10 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici 11 di 11 Facebook Facebook Studente Usa trovato morto a Roma, su Facebook le foto con gli amici leggi dopo slideshow ingrandisci

Lo studente, arrivato a Roma poche ore prima della scomparsa, era nella capitale per studiare cinque settimane alla John Cabot. In passato Beau, che viene descritto come un ragazzo "socievole e sportivo", aveva anche sconfitto una malattia rara. Il cadavere presenta una profonda ferita alla testa, che potrebbe essere compatibile anche con una caduta. Inoltre la camicia bianca è sporca di sangue. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale dell'Università La Sapienza per il riconoscimento da parte dei parenti. La procura di Roma indaga per omicidio ha ordinato l'autopsia.



La carta di credito usata a Milano - Sono al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di zona e le operazione effettuate con carta di credito: alcune operazioni risultano effettuate a Milano nelle ore successive alla sua scomparsa. Già sentito l'amico con cui Beau si trovava quella sera. Il ragazzo,che con lui divideva anche la stanza nella Capitale, racconta che i due erano in un pub di piazza Trilussa quando Beau ha detto "vado in bagno", poi, non è più tornato. Secondo l'amico il diciannovenne non era ubriaco quando si è allontanato dal tavolo.