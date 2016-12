Roma, l'inchiesta sui vigili è un flop Gli assenti finti malati sono solo sei

09:15 - Solo due settimane fa i vigili a rischiare il posto erano almeno trenta, ora ne sono rimasti sei. L'inchiesta romana sugli agenti assenteisti nella notte di Capodanno si sgonfia di giorno in giorno e rischia di trasformarsi in un buco nell'acqua. "Colpa" dell'ampia gamma di giustificazioni prevista dalla pubblica amministrazione e puntualmente usata dai suoi dipendenti, compresi i vigili capitolini. Numeri alla mano: il 31 dicembre 2014 gli assenti sono stati 767. Di questi 571 erano in malattia (contro i 135 del 2013), 81 assenti per la legge 104 (assistenza a familiari disabili); 63 hanno prodotto una regolare documentazione perché hanno donato sangue proprio quel giorno; e 52 per altri motivi (congedi parentali, ecc).

L’inchiesta amministrativa promossa dalla Polizia locale si era concentrata in particolare su un gruppetto di 28 assenteisti apparsi come casi "più chiari e più gravi" ai quali è stato contestato l’articolo 55-bis del decreto Brunetta che sottolinea la particolare gravità della mancanza disciplinare rispetto ai contratti di categoria prevedendo sanzioni che possono portare al licenziamento. Ma alla fine pare che si siano giocati la carta della mancata reperibilità: grave, ma non tale da far perdere il posto. Insomma, alla fine delle fiera chi davvero resta scoperto, almeno per ora, è un numero irrisorio di agenti: cinque, al massimo sei. Dal Comune continuano a ripetere che "l'inchiesta è ancora fluida" e che altri vigilie potrebbero essere coinvolti. Ma in realtà il finale sembra già scritto. Forse per questo il sindaco Marino ha annunciato di voler sperimentare per primo il giro di vite voluto dal governo sui dipendenti pubblici: "Faremo da apripista alla riforma della Pa - ha annunciato il sindaco - visite fiscali nel week end a tutti, anche ai dipendenti delle municipalizzate".