Roma, il Papa festeggia l'onomastico regalando 3mila gelati alla mense per i poveri

Papa Francesco vuole festeggiare il suo onomastico con i poveri di Roma. Nelle 41 mense della capitale saranno distribuiti circa 3mila gelati. Oggi infatti è il giorno di San Giorgio, è quindi un giorno importante per Jorge Mario Bergoglio. Non è la prima volta che il pontefice pensa ai senzatetto: a gennaio 2mila di loro erano stati invitati al circo.

L'iniziativa "Il Santo Padre Francesco desidera festeggiare il giorno del suo onomastico insieme ai più bisognosi e ai senzatetto di Roma", comunica l'Elemosineria Apostolica, "pertanto saranno distribuiti oggi, nel giorno in cui la Chiesa ricorda San Giorgio, 3.000 gelati alle persone che vengono quotidianamente accolte nelle mense, nei dormitori e nelle strutture della Capitale". Jorge, il nome di battesimo del Pontefice, è la versione spagnola di Giorgio. Il santo che si festeggia oggi è quello che la tradizione popolare rappresenta su un cavaliere che affronta il drago.

Quella volta al circoPapa Bergoglio ha già fatto un regalo ai senzatetto. A gennaio ne aveva invitati 2mila a uno spettacolo gratuito al circo Medrano. In quell'occasione però non erano mancate le critiche degli animalisti. L'Enpa (Ente nazionale per la protezione animali) aveva definito il circo un "luogo di sofferenza".