Roma, donna trascinata da metro: ecco le immagini shock

Stava mangiando il macchinista alla guida del convoglio della metropolitana della linea b, mentre Natalya Garkovic, 43enne bielorussa, mercoledì sera alla fermata Termini di Roma, veniva trascinata via dal vagone del treno. Due filmati shock, ripresi dalle telecamere di sorveglianza, mostrano particolari inquitenati e fino ad ora sconosciuti sull'incidente. Nella sequenza si nota il conducente mentre butta un occhio allo specchietto retrovisore e chiude le porte. Il treno riparte con la donna trascinata via. Salva per miracolo, è ora ricoverata in terapia intensiva, ma non è in pericolo di vita.