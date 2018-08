Roma, derubato Alessandro Gassman: spariti alcuni premi del papà Vittorio

I malviventi hanno approfittato dell'assenza di Gassman e della famiglia, all'estero, per svaligiare l'abitazione in via dei Coronari, trafugando quindi riconoscimenti in ambito cinematografico sia di Alessandro che del genitore. A confermare la notizia è stato lo stesso artista tramite Twitter. "Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato messaggi d’affetto per il furto subito in casa. Sopravviveremo, sono un uomo fortunato e non lo dimentico. Grazie alla polizia per il lavoro che sta svolgendo", si legge nel tweet.