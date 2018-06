Roma, carabinieri trovano due pitoni di 3 metri vicino ai cassonetti

"C'è qualcosa che si muove tra i cassonetti", con queste parole un passante ha richiamato l'attenzione di una pattuglia di Carabinieri che si trovava in via del Ciclismo a Roma. Sul ciglio della strada due sacchi di juta da cui provenivano anche dei rumori. Le forze dell'ordine non avrebbero mai potuto immaginare cosa c'era all'interno: due pitoni di 3 metri.