Usa, 20enne morso da uno squalo, un serpente e un orso ed è ancora vivo

L'attacco dell'orso in ColoradoIl ventenne appassionato di vita all'aria aperta, negli ultimi anni ha vissuto in giro per gli Stati Uniti e Canada, finanziando i suoi viaggi con lavori nei ranch e come istruttore di sopravvivenza. Nel luglio 2017 Dylan stava tenendo un corso da "survival" in un campeggio in Colorado. Quando alle 4 del mattino, mentre dormiva all'aperto, si è ritrovato con la testa nelle fauci di un orso bruno. "Mi ha afferrato per la parte posteriore del capo e io l'ho colpito sull'occhio fino a quando non mi ha lasciato andare", ha raccontato il ragazzo. Gli amici e gli studenti si sono svegliati per il trambusto e hanno visto l'orso di circa 136 chili calpestare letteralmente Dylan che, fortunatamente, se l'è cavata con soli 9 punti sulla testa.