Usa, una donna al 911: "Venite, ho un boa in faccia"

"Venite, fate presto, ho un boa in faccia", l'insolita chiamata d'emergenza è arrivata a una centralinista che non è subito riuscita a capire le parole pronunciate a stento da una donna di 45enne di Sheffield Lake in Ohio, Usa, in serio pericolo di vita a casa sua. Quando i soccorritori sono arrivati hanno trovato la vittima semisvenuta e il serpente, che le aveva morso il naso, stretto intorno a lei, nel tentativo di stritolarla. Per salvarla è stato necessario decapitare l'animale.