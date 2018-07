Roberto Benigni, incidente in gommone: l'attore ricoverato a Sassari

Incidente in mare tra La Maddalena e Palau per Roberto Benigni durante una vacanza in Sardegna. Il premio Oscar 66enne stava facendo un'escursione in gommone con alcuni amici quando, a causa di un'onda improvvisa, ha battuto con violenza la schiena. Una volta arrivato nel porto di Palau, l'attore e regista è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Sassari e ricoverato nel reparto di neurochirurgia.