Non c'è solo la famosa conversazione della funzionaria della Prefettura che non crede alla notizia che l'hotel Rigopiano sia stato travolto da una valanga. Poche ore prima, spunta ora un'altra telefonata che in qualche modo consegna i clienti dell'albergo al loro tragico destino: "Il direttore del Rigopiano chiede una turbina per far ripartire gli ospiti bloccati dalla nevicata", dice al telefono un funzionario della Provincia di Pescara. La risposta che riceve dal direttore del servizio viabilità suona oggi come una sentenza: "Quelli dell'hotel Rigopiano non devono rompere, digli di stare calmo".