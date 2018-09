Riccione, in chiesa arriva il distributore automatico di santini e rosari

Santini, rosari a un euro, medagliette e libri per preghiere. È quanto si può trovare in vendita all’interno di un distributore automatico collocato presso la chiesa Gesù Redentore, in viale Dante a Riccione. L'idea è del parroco don Franco Mastrolonardo, che ha pensato di "sostituire" i classici snack e bevande con gadget liturgici. E sembrerebbe che l’iniziativa non dispiaccia ai parrocchiani, considerando che dalle ultime foto (scattate da Mary Cianciaruso) pare che gli oggetti siano andati a ruba. Il motivo? Probabilmente, com’è già accaduto in Trentino e in Piemonte, si tratta di un modo per combattere la crisi e far quadrare i conti della parrocchia. Il sacerdote, interpellato al telefono dal Corriere Romagna, ha detto: "Non è niente di speciale, mettiamo questo distributore solo nei mesi estivi, ma non è nulla di così particolare".