Reggio Calabria, il papà del bimbo autistico maltrattato: "La scuola deve essere una seconda casa"

"Il bambino ha ripreso le attività scolastiche ieri mattina, all’inizio aveva tanta paura, non voleva andare era molto restio". Questo il racconto del papà del bambino autistico malmenato dal suo insegnante a Brogna di Polistena, in provincia di Reggio Calabria. L’uomo parla in diretta a Mattino Cinque spiegando lo stato d’animo del figlio: "Sta superando il trauma e ora speriamo che possa riprendere la scuola regolarmente col piacere che aveva prima. È un bambino che amava la scuola". E mentre le indagini della Procura di Palmi sono ancora in corso, con l’insegnante che dovrà rispondere alle accuse di maltrattamenti, il genitore aggiunge: "La scuola è una seconda casa e quindi devono avere la stessa protezione che hanno in casa".