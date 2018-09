Rapporto Ocse: in Italia la scolarizzazione raggiunge il 90%

Per bambini e ragazzi fra 5 e 14 anni l'Italia ha raggiunto un tasso di scolarizzazione completa (superiore al 90%), mentre l'obiettivo è quasi raggiunto per i bambini di età inferiore. Secondo il rapporto "Education at a Glance 2018" dell'Ocse, solo una regione italiana, il Lazio, registra un tasso di scolarizzazione inferiore al 90% nella scuola pre-primaria per i bambini di 4 anni.