Ragazza violentata a Reggio Emilia, Salvini: arrestato un ucraino

E' stato arrestato l'uomo accusato di aver violentato una ragazza di 20 anni domenica a Reggio Emilia . A darne notizia è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in un post su Facebook, nel quale spiega che si tratta di "un richiedente asilo ucraino di 26 anni". Salvini esprime quindi i propri "complimenti alla polizia di Stato" per l'arresto. Il 26enne si era rintanato in un rifugio di fortuna, in una zona campestre e isolata.

"Per la sinistra - scrive Salvini su Facebook - la nostra linea sarebbe 'troppo dura'. Sbagliato, inaspriremo leggi troppo deboli: via dall'Italia i clandestini delinquenti, via ogni forma di protezione a chi si macchia di questi reati schifosi!".



Accertamenti su posizione dell'uomo - La 20enne ha raccontato di essere stata aggredita alle spalle e poi spinta in un cespuglio dove è avvenuta la violenza. Come anticipato dal ministro dell'Interno, la squadra mobile della polizia di Reggio Emilia ha avviato accertamenti sulla posizione dell'uomo.