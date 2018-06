Un testimone ha infatti raccontato ai carabinieri di aver visto salire Sara sulla vettura guidata dal suo compagno, la Golf il cui paraurti è stato ritrovato nel canale Muzza, ma ha aggiunto di aver notato un braccio sporgere dal lato del passeggero anteriore. Se la testimonianza venisse confermata (ma al momento non ci sono altre prove), vorrebbe dire che assieme alla coppia, nell'ultimo viaggio, c'era anche un'altra persona.



Della quale però non si sa nulla: tra gli amici della coppia e sembra che nessuno manchi all'appello. Tutte le persone ascoltate hanno ricordato Sara e Manuel come una coppia affiatata, talvolta "fin troppo", lasciando intendere un rapporto quasi morboso. Si erano conosciuti un anno fa e da quel momento entrambi hanno lentamente allentato i rapporti con l'esterno, ritagliandosi una cornice di intimità che talvolta, agli amici, è apparsa preoccupante per la progressiva esclusione dalla vita sociale. Condividevano la scelta di abbandonare lo smartphone e quella di limitare l'uso dei social network. Sembra che la ragazza non avesse Facebook ma sul profilo di Manuel, alla voce "descrizione", aveva scritto il nome di Sara tra due cuori.



Gli investigatori non escludono che abbiamo scelto entrambi di uccidersi, ma al momento l'ipotesi più accreditata resta quella dell'omicidio-suicidio. Buzzini è passato a prendere la compagna attorno alle 22 di venerdì, le telecamere hanno filmato l'auto passare nel centro di Cassano d'Adda pochi minuti prima dell'una. Il 31enne avrebbe dunque ucciso la ragazza e spinto la sua Golf nella Muzza, un canale artificiale che attraversa le province di Milano, Cremona e Lodi. Poi è tornato indietro a piedi: un'altra telecamera lo ha ripreso alle 4 mentre scavalca il cancello dell'abitazione dove vive la nonna. Quest'ultima lo ha trovato impiccato la mattina seguente. Aveva gli abiti inzuppati dalla cintola in giù, e le scarpe erano sporche di fango, a conferma dell'ingresso nelle acque limacciose.



Buzzini non ha mai avuto problemi con la giustizia, e l'unico dato "estraneo" nella regolarità della sua vita è un ricovero nel 2013 in una comunità di recupero per tossicodipendenti. L'operaio non ha lasciato biglietti per spiegare il suo gesto, sui motivi non c'è alcuna spiegazione. Intanto i sommozzatori dei vigili del fuoco continuano a scandagliare il fondo del canale, ma per ora sono stati ritrovati solo il paraurti e la targa dell'auto: di Sara nessuna traccia.