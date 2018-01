Quarto Grado, il caso di Elena Ceste raccontato in un minuto

Questa sera in prima serata su Retequattro torna il consueto appuntamento con "Quarto Grado", la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che, insieme agli ospiti in studio, cercheranno di approfondire i principali casi di cronaca, fornendo aggiornamenti e dettagli esclusivi. In primo piano si parlerà dell'omicidio di Noemi Durini, della misteriosa morte di David Rossi e del caso di Lidia Macchi.



Tra i principali temi della serata si tornerà anche sul delitto di Elena Ceste, la 38enne madre di quattro figli scomparsa a Costigliole d'Asti lo scorso 24 gennaio 2014 e ritrovata solo diversi mesi dopo. Proprio su questo caso si concentra il primo filmato di "Quarto Grado Files", la nuova rubrica digitale che riassume in un minuto i principali fatti di cronaca affrontati nel programma televisivo.