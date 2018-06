Turista americana trovata morta in una casa-vacanze a Bari, medico legale: "Cause naturali"

Bari, turista americana trovata morta in una casa-vacanze Ansa 1 di 4 Ansa 2 di 4 Ansa 3 di 4 Ansa 4 di 4 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La struttura dove è stata trovata morta la turista americana, che aveva 65 anni, è una casa-vacanze, in strada Giardinelli. Nella zona ci sono numerose villette. A dare l'allarme è stato il marito della donna trovata per terra in camera da letto, un ambiente in ordine che non presenta segni di effrazione.



I primi esami effettuati sulla salma dal medico legale di turno, Biagio Solarino, sembrano escludere l'ipotesi di una morte violenta. La donna, spiegano gli inquirenti, potrebbe essersi fatta quelle ecchimosi con una caduta. Ipotesi confermata anche da altri elementi: la stanza che aveva affittato la coppia, ad esempio, era in perfetto ordine e non c'erano segni di effrazione. L'attività di Procura, carabinieri e medici legali però non si ferma: "Verranno disposti ulteriori accertamenti - spiegano - ma nell'ambito delle procedure previste normalmente per i decessi improvvisi".



La donna era arrivata a Bari da qualche giorno per trascorrere una vacanza in compagnia del marito. Non è ancora chiaro, tuttavia, se sia stato lui a dare l'allarme. Quel che è certo, è che una telefonata è arrivata alla centrale operativa del 118 fra le 7:30 e le 8 di mattina. Pochi minuti dopo un'ambulanza è arrivata nella villetta. E che l'uomo, quando i soccorritori hanno bussato alla porta del B&B, era nella struttura. Poco dopo sono arrivati anche i carabinieri, seguiti dal medico legale e dal pm di turno Marco D'Agostino. Il marito della vittima ha risposto a tutte le domande del militari che corso della mattinata lo hanno portato nella caserma di Carbonara. La zona dove di trova il B&B è molto tranquilla e silenziosa. I vicini ieri notte e questa mattina non hanno sentito rumori particolari e non hanno notato la presenza di estranei.