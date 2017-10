Terrorismo, Viminale: espulsi un macedone e un albanese

Un 36enne macedone e un 27enne albanese, residenti nel Barese, sono stati espulsi dall'Italia per motivi di sicurezza nazionale. Lo rende noto il Viminale. I due avrebbero intrattenuto stretti rapporti via social con un internauta marocchino sostenitore dell'Isis e con altri estremisti arrestati in Kosovo per reati di terrorismo. Nei pc dei due espulsi sono stati inoltre trovati contenuti di carattere anti-occidentale e antisemita.