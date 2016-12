10 maggio 2016 13:41 Terrorismo, progettavano attentati in Italia: 3 fermi tra Bari e Milano Secondo le indagini della Dda, i coinvolti progettavano di colpire anche in Inghilterra. Nei loro cellulari filmati di supermercato e aeroporto e foto di armi e militanti talebani

Tre persone sono state fermate tra Bari e Milano in relazione a un'inchiesta della Dda sul terrorismo internazionale e sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo le indagini, i coinvolti progettavano attentati in Italia e in Inghilterra e avevano compiuto sopralluoghi all'aeroporto Bari-Palese, al Colosseo e in un hotel a Londra. Altre due persone sono ricercate: non si esclude siano ripartite per l'Afghanistan.

Chi sono i fermati - A Bari sono stati fermati il 23enne Hakim Nasiri, domiciliato al Centro accoglienza per richiedenti asilo con lo status di protezione sussidiaria riconosciuto il 5 maggio, e il 29enne Gulistan Ahmadzai, di Borgo Libertà a Cerignola (Foggia) con protezione umanitaria riconosciuta a settembre 2011. Un terzo uomo, il 24enne pakistano Zulfiqar Amjad, residente a Bari sempre con lo status di protezione sussidiaria, è stato bloccato a Milano nei pressi di Porta a Romana: è accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.



"Terrorismo internazionale" - Secondo le indagini della Dda di Bari, i due afghani ancora ricercati farebbero parte di una associazione per delinquere con "finalità di terrorismo internazionale, in Italia e all'estero, realizzando anche in Italia (oltre che in Francia, in Belgio) un'associazione criminale, costituente articolazione o comunque una rete di sostegno logistico di una organizzazione eversiva sovranazionale di matrice confessionale, funzionalmente collegata all'organizzazione terroristica internazionale denominata Isis, all'emirato Islamico dell'Afghanistan e di Al Qaeda".



Gli indagati avrebbero dato infatti - secondo l'accusa - "sostegno a soggetti disponibili a compiere azioni suicide o azioni combattenti nell'ambito di paesi stranieri, ed in particolare in Iraq e Afghanistan con modalità di combattimento" nonostante "le peculiari e concrete situazioni fattuali facciano apparire certe ed inevitabili le gravi conseguenze in danno della vita e dell'incolumità fisica della popolazione civile, contribuendo a diffondere nella collettività paura e panico".



Uno dei fermati, Nasiri, è stato fotografato insieme al sindaco di Bari, Antonio Decaro, durante la cosiddetta Marcia degli Scalzi del 10 settembre 2015. La manifestazione fu organizzata in tutta Italia e vi aderì anche la città di Bari, in segno di solidarietà e integrazione in favore dei cittadini immigrati.

La cellula terroristica diffondeva l'ideologia violenta della guerra santa e le tecniche di combattimento mediante Internet Procura di Bari I pm di Bari: "Si stavano preparando" - Le foto dei cosiddetti obiettivi sensibili trovate sui cellulari, come porti e aeroporti, "sono elementi significativi, ma il fatto che fossero già pronti per fare attentati è un passo ulteriore non dimostrato, ma certo si stavano preparando", ha detto in conferenza stampa il pm della Dda di Bari Roberto Rossi che insieme con il procuratore Giuseppe Volpe ha coordinato le indagini. "Bari è un punto di passaggio molto importante per il terrorismo internazionale" ha precisato, aggiungendo che "due persone sfuggite alla cattura potrebbero essere tornate in Afghanistan".



"Usano Internet per diffondere la jihad" - E ancora, nei telefoni degli afghani fermati sono state trovate immagini di armi, di militanti talebani, file audio scaricati dal web con preghiere, proseliti e indottrinamenti di matrice islamica radicale, video con tributi ai parenti e amici detenuti nel campo di prigionia di Guantanamo. "La cellula terroristica - si legge nel provvedimento di fermo - diffondeva l'ideologia violenta della guerra santa e le tecniche di combattimento (manuali operativi, manuali di fabbricazione di esplosivi) mediante lo strumento di internet. Il cospicuo materiale informatico era in possesso dei prevenuti pronto per essere usato".



C'è poi una foto a colori che ripropone due immagini in notturna che accostano due luoghi simbolo rispettivamente della cultura islamica e di quella occidentale: la moschea Al-Masjid al-Haram a La Mecca e la Tour Eifell di Parigi. La prima con un contrasto cromatico di base blu, "colore che notoriamente - spiegano gli inquirenti baresi - indica il paradiso e la spiritualità"; la seconda di base viola, "che notoriamente indica morte e lutto".



Alfano: "Le leggi antiterrorismo funzionano" - "Il nostro lavoro di prevenzione contro la minaccia terroristica si basa anche su una forte attività investigativa ed è a seguito di un lungo lavoro di indagini che oggi abbiamo aggiunto un altro successo a quelli della nostra Squadra Stato". Così il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sull'operazione di Bari. "Le nostre leggi antiterrorismo - ha sottolineato - funzionano e la sicurezza dei cittadini, in questo particolare momento in cui nessun Paese è a rischio zero, è una priorità di questo governo".