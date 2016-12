Taranto, turista 39enne annega in mare per salvare i due figli in difficoltà

Un uomo di 39 anni , nato in Romania e residente a Settimo Torinese , è morto annegato per salvare i suoi due figli che annaspavano tra le onde in corrispondenza della spiaggia di Torre Ovo, nella marina di Torricella ( Taranto ) . Un vigile del fuoco si è tuffato in suo soccorso e lo ha portato a riva, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

Tutto è successo in pochi minuti. Mentre la moglie, di nazionalità moldava, si trovava sul bagnasciuga, l'uomo era in acqua insieme a due dei suoi quattro figli. A un certo punto il 39enne ha visto che i bambini erano in difficoltà a causa del mare mosso e si è prodigato per soccorrerli.



Dopo aver tirato fuori dall'acqua il primo, è tornato indietro per cercare di aiutare anche l'altro figlio, ma è rimasto sopraffatto dalle onde. Mentre alcuni bagnanti soccorrevano l'altro bambino, il corpo del turista romeno e emerso dall'acqua. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i carabinieri della stazione di Torricella.