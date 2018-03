Taranto, anziano ucciso in casa: 27enne muratore confessa

Cosimo Casone, muratore di 27 anni, è stato fermato dai carabinieri di Taranto per l'omicidio di Mario D'Amato, di 83 anni, idraulico in pensione, trovato morto nel pomeriggio di domenica all'interno del suo appartamento al quarto piano di uno di via Diego Peluso. L'operaio si è costituito presso il comando provinciale dei carabinieri, riferendo di aver ucciso l'anziano la sera precedente dopo un diverbio per una piccola somma di denaro.