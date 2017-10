Morì spinto dagli scogli: per 17enne niente carcere ma volontariato

Il 17enne accusato di omicidio volontario per la morte del 77enne Giuseppe Dibello, spinto il 2 maggio da una scogliera a nord di Monopoli, nel Barese, non andrà in carcere ma dovrà fare volontariato in un centro per anziani, andare a scuola e frequentare corsi di legalità per tre anni. Il Tribunale per i Minorenni di Bari ha infatti ammesso il ragazzo alla misura alternativa, collocandolo presso una comunità per minori di Caserta.