Lecce, baby gang deruba anziano

Un anziano di Melendugno (Lecce) è stato derubato da due ragazzi non ancora 14enni di 16mila euro custoditi in casa. L'anziano ha presentato denuncia ai carabinieri. I militari in borghese hanno scoperto che a prelevare i soldi erano due ragazzi che entravano nell'appartamento. Vista l'età non sono imputabili ma i genitori di uno dei due sono stati denunciati visto che sono stati loro a fare una copia della chiave dell'anziano.