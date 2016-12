Ilva,Renzi contestato:mi prendo insulti ma garantire salute e lavoro

"Io me li prendo tutti gli insulti, non ho paura. Ma quello che mi sta a cuore è che questa città tenga insieme il sacrosanto diritto alla salute con il sacrosanto diritto al lavoro". Lo ha detto il premier Matteo Renzi intervenendo all'inaugurazione del nuovo allestimento del museo archeologico di Taranto, commentando le contestazioni. Dal gruppo di alcune decine di manifestanti si sono levati cori come "Assassino" e "Il decreto Ilva è contro Taranto".