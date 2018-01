Ilva, polvere nera sui banchi di scuola: la foto diventa virale

Proprio per questo, in occasione dei Wind day, le scuole del quartiere a ridosso del Siderurgico restano chiuse per ordinanza sindacale. E alla ripresa delle lezioni, dopo due giorni di "vacanze forzate", sui banchi di una classe sarebbero stati trovati residui di polvere minerale. La foto in questione potrebbe essere stata scattata da una insegnante.



La dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Vico-De Carolis (da cui dipende anche il plesso Deledda), Elisabetta Scalera, smentisce: "Non esiste che i bambini puliscano i banchi. Non si dica questo, è falso. Non sono sicura nemmeno che quella foto sia stata scattata in una delle nostre aule scolastiche". Ma nel quartiere Tamburi ci sono anche i plessi di un altro istituto comprensivo.



"E' una situazione orrenda e inaccettabile - ha twittato in serata il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda - che va avanti da decenni. Per risolverla dobbiamo coprire i parchi minerali. I lavori iniziano a febbraio. Finalmente".