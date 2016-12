Diciassettenne ucciso con un colpo pistola nel Foggiano

Un ragazzo di 17 anni, Mario Morelli, è stato ucciso nella tarda serata di giovedì con un colpo di pistola all'addome, pare dopo un litigio con alcune persone avvenuto in piazza del Carmine, a San Severo (Foggia). Un amico della vittima è rimasto ferito da un altro proiettile, ma non sarebbe in pericolo di vita. Trasportato in ospedale, il 17enne è morto poco dopo l'arrivo nel nosocomio.