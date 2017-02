Delitto Sarah Scazzi, la Cassazione conferma l'ergastolo a Sabrina e Cosima

Ergastolo per Sabrina Misseri e sua madre Cosima Serrano, come richiesto dall'accusa . Lo ha stabilito la prima sezione penale della Cassazione confermando la sentenza di primo e secondo grado per l'omicidio di Sarah Scazzi ad Avetrana il 26 agosto 2010. I giudici hanno confermato anche la condanna a otto anni per Michele Misseri: anche per lo zio di Sarah, finora a piede libero, sono quindi scattate le manette. La difesa di Cosima: "E' un enorme errore giudiziario".

Nel confermare gli ergastoli, il collegio della Cassazione ha leggermente ridotto l'isolamento diurno per Cosima e Sabrina, escludendo l'aggravante del numero di persone in concorso per la soppressione del cadavere di Sarah. Michele Misseri è stato riconosciuto colpevole di soppressione di cadavere e inquinamento delle prove.



Pena ridotta a quattro anni e undici mesi per Carmine Misseri, accusato di aver aiutato il fratello Michele. Confermate, infine, le pene per Vito Russo junior e Giuseppe Nigro, entrambi condannati a un anno e quattro mesi per favoreggiamento personale.



La difesa di Cosima: "E' un enorme errore giudiziario" - Cosima e Sabrina "sono due sventurate, combatteremo fino alla fine perché è una battaglia per la giustizia. Condannarle è un enorme errore giudiziario". Lo ha detto Roberto Borgogno, difensore di Cosima Serrano, aggiungendo: "Rimaniamo convinti che ci sia un colpevole, Michele Misseri, e due innocenti che stanno scontando la pena al suo posto".