Condominio ruba energia elettrica per anni: 20 arresti a Foggia

Venti persone sono finite in manette a Orta Nova, nel Foggiano, con l'accusa di aver rubato per anni l'energia elettrica per le loro abitazioni. Gli arrestati, che si trovano ai domiciliari, vivevano tutti in un unico condominio in cui, grazie ad allacci abusivi, avrebbero rubato l'energia all'Enel per oltre 100mila euro.