Caso Bellomo, il Consiglio di Stato dà parere favorevole alla destituzione

E' arrivato il via libera del Consiglio di Stato alla destituzione del consigliere Francesco Bellomo. L'adunanza generale ha dato parere favorevole dopo due ore di riunione e la decisione è stata presa all'unanimità. Il magistrato era finito sotto accusa per i suoi discussi metodi applicati come direttore della scuola di aspiranti magistrati di Diritto e scienza, basati sul rispetto di alcune regole tra cui il dress code per le studentesse.