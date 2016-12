Bari, esplosione in una fabbrica di fuochi d'artificio: sei morti e cinque feriti

Prima uno scoppio in un furgone carico di fuochi d'artificio, poi altre esplosioni a catena in tutta la fabbrica che diventa un rogo mentre le fiamme si propagano anche ad un bosco vicino. Sono morti così sei operai che lavoravano nella ditta Bruscella Fireworks alla periferia di Modugno , in provincia di Bari . Cinque le persone ferite.

La tragedia è avvenuta attorno a mezzogiorno, mentre in fabbrica si lavorava a pieno regime per preparare i fuochi destinati alle feste patronali che si susseguono in questo periodo in Puglia. L'esplosione è stata tremenda e ha provocato un boato che è stato sentito a chilometri di distanza, anche nei paesi vicini. Tanto che alcuni testimoni hanno pensato ad un terremoto o al crollo di un palazzo, una signora ha creduto fosse precipitato un elicottero. Le macerie, cosiìcome anche alcune delle vittime, sono state proiettate a decine di metri di distanza. La serie di esplosioni a catena ha causato il crollo della fabbrica che è andata completamente distrutta e ci sono volute ore perché fossero raggiungibili i corpi carbonizzati degli operai.



Lo spostamento d'aria ha investito anche un vicino centro sportivo dove una settantina di bambini che partecipava ad un campo estivo. Il campo e' stata evacuato: sono caduti quadri e alcune suppellettili, ma a parte lo spavento, ai piccoli non e' successo niente. Mentre si soccorrevano i superstiti e si faceva la conta dei morti, gli artificieri hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona provocando esplosioni controllate del materiale depositato nella fabbrica. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e carabinieri, personale della protezione civile e del 118.



Le vittime - Le vittime accertate sono Vincenzo Armenise, 39 anni, Giuseppe Pellegrino, 40 anni, Vincenzo De Chirico, gli indiani Banga Harbaajan, di 41 anni e Nigah Kumar di 29, l'albanese Merja Samir, di 28 anni. Illesa la moglie di Vincenzo Armenise, Angela Bruscella (sorella di uno dei titolari) e lo zio Antonio Bruscella, che erano all'interno dell'azienda al momento dello scoppio.



Feriti Michele e Vincenzo Bruscella, soci dell'azienda, ricoverati rispettivamente a Brindisi e Napoli, il cugino Michele Pellicani, Riccardo Postiglione, 20 anni, di Napoli, Antonio Pertino, 30 anni, ricoverati tutti al Policlinico.



Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il "suo profondo dolore" per le vittime e si è augurato che "si faccia al più presto piena luce sulla dinamica dell'incidente". Lo si legge in una nota diffusa dal Quirinale.



Azienda nota nel settore - La Bruscella Fireworks, azienda a conduzione di famigliare, è attiva da attiva da generazioni ed è molto nota. Fornisce fuochi d'artificio per le feste di tutta Italia. Nel 1959 era stata completamente ricostruita dopo una esplosione analoga.