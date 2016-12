foto Ansa

09:39

- I carabinieri di Molfetta, in provincia di Bari, hanno arrestato un 16enne e denunciato due 14enni con l'accusa di rapina aggravata in concorso. I tre minorenni avrebbero aggredito un 75enne, sbattendolo contro il muro, per strappargli la collanina in oro che aveva al collo. Inutile anche l'intervento di un vigile urbano a difesa del malcapitato. I ragazzi sono stati però identificati e rintracciati.