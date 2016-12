foto Ansa

15:15

- Ha trascorso la notte con una 40enne colombiana, poi l'ha aggredita con un coltello, l'ha ferita al volto e le ha tagliato i capelli, per abbandonarla chiusa in bagno con i polsi e le caviglie legate. L'uomo, un marocchino 25enne, Lachen El Mansour, di Brindisi, è stato arrestato per sequestro di persona, tentata rapina e lesioni aggravate dall'uso di armi. Lei è riuscita a dare l'allarme solo perché l'uomo, forse ubriaco, si era addormentato.