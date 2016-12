Brindisi, busta con petardi alla Morvillo-Falcone

foto LaPresse Correlati Dossier 10:13 - Una busta contenente cinque grossi petardi e alcol è stata trovata nella tarda serata di ieri nel cortile della scuola Morvillo-Falcone, sul lato posteriore che si affaccia su via Lanzellotti, dove vi è l'ingresso del Tribunale di Brindisi. La scuola è quella davanti alla quale il 19 maggio 2012 è stato fatto esplodere l'ordigno che ha ucciso la studentessa sedicenne Melissa Bassi e ferito altre nove persone. - Una busta contenente cinque grossi petardi e alcol è stata trovata nella tarda serata di ieri nel cortile della scuola, sul lato posteriore che si affaccia su via Lanzellotti, dove vi è l'ingresso del Tribunale di Brindisi. La scuola è quella davanti alla quale il 19 maggio 2012 è stato fatto esplodere l'ordigno che ha ucciso la studentessa sedicennee ferito altre nove persone.

Sul posto gli agenti di polizia e gli artificieri che hanno aperto la busta ed esaminato i petardi, per capire come fossero composti. Per ora, si valuta come prevalente l'ipotesi di un gesto goliardico su cui la polizia sta comunque compiendo accertamenti. Sul posto anche gli agenti della scientifica, della squadra mobile e della Digos.