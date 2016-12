foto Ansa

21:46

- Anche i sindacati hanno accolto l'invito dell'arcivescovo di Taranto a partecipare alla veglia di preghiera che si terrà domani sera. In una nota i segretari tarantini di Cgil, Cisl e Uil ringraziano il vescovo per "l'iniziativa meritoria che si colloca alla vigilia di un'importantissima mobilitazione dei lavoratori metalmeccanici ionici, a difesa del proprio posto di lavoro, per la salvaguardia della produttività degli impianti dell'Ilva".