10:26

- Due quattordicenni anni sono stati fermati e trasferiti in una comunità del Brindisino dopo essere stati accusati di sequestro di persona e violenze sessuali al termine delle indagini coordinare dagli agenti del commissariato di polizia di Cerignola. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due minori sono accusati in concorso con altri minori non imputabili. La vittima è una ragazza di 14 anni.