Annie, la nuova fiamma di Raffaele Sollecito

- Amanda Knox? E' il passato. Ora Raffaele Sollecito ha una nuova fiamma, come confermano espressioni, ammiccamenti e parole che compaiono sulla sua pagina Facebook. La love story è con Annie. "Ti adoro Annie", scrive sulla bacheca della ragazza l'ex fidanzato di Amanda, aggiungendo pure un cuoricino alla frase.

Dal suo profilo Facebook emerge come la nuova fidanzata abbia la passione per il Milan e giochi a pallavolo in una squadra di Canosa. Spesso Raffaele assisterebbe alle partite. Con il suo attuale ragazzo ha continui scambi di messaggi sul social network, tra link e commenti, quasi sempre a sfondo romantico.

Nel giorno dell'assoluzione di Raffaele ha commentato entusiasta: "Finalmente Raffaele può tornare a casa!", e cita una frase di Amanda Knox, nella quale la ragazza americana rimarcava l'assoluta innocenza sua e di Sollecito sulla vicenda della morte di Meredith.

Raffaele Sollecito è stato assolto tre mesi fa in secondo grado, così come Amanda, dall'accusa di aver ucciso la studentessa inglese Meredith Kercker. Ora è tornato a vivere in Puglia, a Bisceglie.