Anziano gettato dagli scogli a Monopoli, fermati due minorenni

La vittima, insieme con un anziano amico, è caduto in mare dopo essere stato spinto dagli scogli da due ragazzini. Per Dibello non c'è stato nulla da fare. Dopo aver sbattuto sulle rocce è finito in acqua ed è morto, forse per annegamento. Il suo amico, invece, è riuscito a salvarsi e a chiedere aiuto. La certezza sulle cause del decesso la darà l'autopsia che sarà eseguita il 5 maggio nell'istituto di medicina legale del Policlinico di Bari da Antonio De Donno.



Stando a quanto ricostruito finora dai Carabinieri la vittima, che aveva appena ritirato la pensione, e il suo amico sarebbero stati seguiti dai due ragazzini fin sulla scogliera (dove gli anziani si erano fermati per urinare) e lì sono stati aggrediti.