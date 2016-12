Ambra Angiolini denuncia il degrado di Barletta su Instagram e riceve minacce: "Vai via dalla città"

L'attrice, che era di passaggio nella cittadina pugliese, è rimasta colpita dal degrado di quell'angolo di spiaggia colmo di spazzatura e ha voluto denunciarlo con una fotografia. Il mondo social però non l'ha perdonata: se alcuni l'hanno ringraziata per aver immortalato "una triste verità che è sotto gli occhi di tutti", molti l'hanno ricoperta di insulti e minacce.



"Non condivido il modo di denigrare gratuitamente la mia città con un'immagine simile e per di più i suoi cittadini - commenta con rabbia un'utente - non era il caso di dare una tale immagine di Barletta che ha altri aspetti positivi". E ancora: "I tuoi concittadini non sono da meno, tornatene a Roma".



Immediata è stata la replica di Ambra, che si è difesa: "Io mi preoccuperei di risolvere il problema e non l'immagine che può dare uno scatto che raffigura della spazzatura gettata in modo vergognoso su una qualunque spiaggia di un mare qualunque", sottolineando di non aver fatto volutamente cenno al luogo fotografato.



Nonostante le accuse spiacevoli, il dibattito che quell'immagine ha scatenato su Instagram è servito a qualcosa: il Comune di Barletta ha provveduto a pulire, finalmente, l'ampio tratto di costa pugliese. E l'attrice ha ribattuto soddisfatta: "Siccome sono tignosa, quest'estate andrò in vacanza a Barletta, così controllo. A ogni modo, è pericoloso pensare che per risolvere le cose servano solo i vip".