Trascina cane con l'auto: denunciato L'Enpa: "L'animale è fuori pericolo"

16:51 - Disturbava gli animali e per questo motivo un allevatore di Manfredonia ha pensato bene di vendicarsi legando al gancio della sua auto e trascinando per alcuni chilometri un cane meticcio. Scoperto da due passanti, l'uomo ha gettato il cucciolo in un canale ed è fuggito. "Lucky - rende noto l'Enpa - è fuori pericolo e dovrebbe ristabilirsi completamente". L'uomo è stato denunciato a piede libero con l’accusa di maltrattamento di animali.

Il cane soccorso in fin di vita - Secondo la ricostruzione degli investigatori, dopo essere stato legato, il cane ha prima corso a perdifiato dietro l'auto, ma quando la vettura ha aumentato la velocità è caduto stremato sull'asfalto ed è stato trascinato a lungo, perdendo molto sangue. L'allevatore, dopo essere stato bloccato dai passanti, ha gettato il cucciolo in una cunetta vicina ed è fuggito, ma è stato rintracciato dalla polizia che lo ha denunciato a piede libero.



L'Enpa: "Una scena agghiacciante" - "Quando sono giunto sul posto ho assistito ad uno spettacolo agghiacciante - ha raccontato il presidente dell'Enpa di Manfredonia, Marco Lupoli -. Slegato dall'automobile, il cucciolone era stato scaraventato in un fosso adiacente alla sede stradale e se ne stava immobile, rannicchiato su se stesso con il corpo lacerato dalle ferite. Pensavo fosse morto. Mi sono avvicinato al cane, l'ho accarezzato e lui si e' mosso facendomi capire cosi' di essere ancora vivo, benche' in preda ad un forte stato di choc".



Duro il commento di Carla Rocchi, la presidente nazionale dell'Enpa: "Crimini del genere rappresentano la negazione dei più basilari principi etici e di civiltà; naturalmente siamo impegnati affinché non si ripetano più".