Si lamenta in tv per un seno rifatto male: gli sequestrano 500mila euro

16:59 - Denuncia a Lucignolo 2.0, su Italia1, la sua insoddisfazione per il risultato di un intervento di chirurgia estetica regalato alla figlia e costatogli 27mila euro. La Direzione investigativa antimafia, che già aveva messo gli occhi sui conti dell'uomo, non trova però alcuna traccia di quella spesa. Il passo falso in diretta tv costa così molto caro a un pregiudicato 45enne di Gravina in Puglia (Bari), che si è visto sequestrare beni per 500 mila euro.

Durante la trasmissione, il 45enne aveva definito "non soddisfacente" quell'intervento al seno regalato alla figlia. La stessa protagonista, 22enne, scottata dall'esperienza, dichiarava: "Basta bisturi".



Proseguendo le indagini, la Dia ha riscontrato un patrimonio sproporzionato rispetto alle entrate lecite e dichiarate del nucleo familiare dell'uomo. E il Tribunale di Bari ha così disposto il sequestro di due immobili, due autovetture e due aziende.



"Il capofamiglia si lamentava di aver così speso 27mila euro: di questa spesa gli agenti della Dia non hanno trovato traccia sui conti correnti", spiegano gli investigatori.



Il 45enne ha diversi precedenti per contrabbando di sigarette, estorsione, usura, detenzione di stupefacenti, truffa e porto d'arma.