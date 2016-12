Disinfettanti d'oro alla Asl di Foggia: 7 denunce e 2 arresti per truffa

12:41 - Flaconi di disinfettante per sale operatorie, dal valore commerciale di circa 60 euro l'uno, venivano pagati dalla Asl di Foggia al prezzo smisurato di 1.920 euro. Questa la truffa scoperta dalla Guardia di finanza nella quale sarebbero coinvolti cinque dipendenti dell'azienda sanitaria e due imprenditori. Sette in tutto le persone denunciate, due agli arresti domiciliari. I finanzieri hanno sequestrato beni per circa 1,6 milioni di euro.

Le accuse sono, a vario titolo, di associazione per delinquere, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici e truffa. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Foggia, ha evidenziato gravi irregolarità nelle procedure delle gare d'appalto per la fornitura alla Asl di materiale sanitario destinato ai presidi ospedalieri. Ogni flacone, costituito da 5 litri di disinfettante per sale operatorie, veniva fatturato a 1.920 euro mentre il valore di commercializzazione da parte del produttore estero era di 48,53 sterline inglesi, pari a circa 60 euro.



In particolare, secondo l'accusa, cinque funzionari dell'area gestione del patrimonio dell'Asl di Foggia avrebbero liquidato il pagamento di fatture per acquisti di prodotto raggirando - attraverso collusioni e altri mezzi fraudolenti - le procedure negoziali previste in materia di appalto e in assenza di autorizzazione alla spesa. Da quanto emerso, benché l'autorizzazione di spesa per l'acquisto del disinfettante fosse per 90 flaconi, dal 2009 al 2011 erano state irregolarmente deliberate forniture per ulteriori 929 flaconi, per una spesa complessiva di 1.783.680 euro. Le società fornitrici avrebbero corrotto i pubblici dipendenti con tangenti e altre utilità per almeno 14mila euro. Sarebbero stati inoltre contraffatti i timbri delle unità ospedaliere per falsificare l'attestazione di avvenuta ricezione della merce.



Su richiesta della procura, il gip di Foggia ha emesso due ordinanze di arresti domiciliari per un funzionario della Asl e l'amministratore della società fornitrice del disinfettante, una misura interdittiva dell'esercizio nei confronti dell'amministratore di un'altra società fornitrice e un obbligo di dimora nei confronti di un dipendente della Asl. Il provvedimento si sequestro preventivo riguarda 27 fabbricati, 48 terreni, otto autovetture , 27 conti correnti bancari e quote di tre società.