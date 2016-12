Bimba morta a Bari, sette indagati

20:11 - La Procura di Bari ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte il 27 luglio di una bambina di tre mesi poco dopo il ricovero in un ospedale a Bari. La piccola era stata trasferita dal nosocomio della Murgia di Altamura. Sono sette i medici di quest'ultimo ospedale a essere indagati per omicidio colposo. Dopo il decesso è stata compiuta un'autopsia i cui risultati sono al vaglio della Procura.

La bimba era stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale della Murgia, aperto dallo scorso aprile dopo lavori durati 17 anni, perché aveva la febbre alta ma i genitori avevano rifiutato il ricovero e firmato le dimissioni. Il 27 luglio erano ritornati nell'ospedale di Altamura perché le condizioni della piccola si erano aggravate ed era stato disposto il trasferimento a Bari dove è morta poco dopo il ricovero.