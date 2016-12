11:33 - Starebbero continuando le emissioni di diossina dall'impianto Ilva di Taranto. Lo dimostrerebbe un video girato da alcuni cittadini e diffuso in Rete, in cui si vedono fumi e polveri uscire dall'acciaieria. "Molti testimoni ci riferiscono che, per buona parte della notte appena trascorsa, le palazzine del quartiere Tamburi sono state offuscate dai fumi" ha scritto in una nota il presidente del Fondo Antidiossina, Fabio Matacchiera.

"La situazione ambientale e sanitaria - sostiene dunque Matacchiera - non sembra per niente migliorata, a giudicare dalle continue emissioni che fuoriescono incontrollate dagli impianti. Secondo il presidente dell'associazione la situazione è "immutata e forse peggiorata a causa delle nuove leggi fatte 'ad hoc' dal governo che permettono all'Ilva spa di continuare a produrre, nonostante il veto della magistratura tarantina che voleva fermare gli impianti inquinanti che stanno causando un disastro ambientale e sanitario senza precedenti in Italia". Un fermo, conclude, "che doveva comportare lavori di adeguamento e bonifiche immediati e mai iniziati".