PrayforPuglia, Twitter prega per le vittime del disastro e lancia un'immagine simbolo

Un binario abbracciato da due alberi di ulivo, pianta simbolo della regione, e un nastrino di lutto: è questa l'immagine che gli utenti di Twitter stanno condividendo sotto l'hashtag #PrayforPuglia per ricordare le vittime della tragedia ferroviaria che si è consumata nella tratta tra Corato e Andria uccidendo 27 persone e ferendone una cinquantina. Insieme a questa immagine che sta via via diventando iconica per l'alto numero di condivisioni, altre grafiche vengono postate per esprimere cordoglio e solidarietà alle famiglie dei passeggeri che non ce l'hanno fatta.