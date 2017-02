Protesta dei pescatori a Roma: petardi e bombe carta davanti a Montecitorio

Sono due le persone fermate dai poliziotti del commissariato Trevi Campo Marzio dopo l'esplosione di alcuni petardi e bombe carta nel corso della protesta indetta dall'Associazione Marinerie d'Italia e d'Europa a piazza Montecitorio. A quanto reso noto dalla Questura, uno nascondeva ancora in tasca ancora un petardo di quarta categoria. I due verranno denunciati per esplosione in luogo pubblico di materiale pirotecnico.

Il sit in è stato organizzato dall’Associazione Marinerie d’Italia per protestare contro le ultime novità contenute nella legge 154 del 2016 che inasprisce, in particolare, il regime sanzionatorio nella normativa sulla pesca con multe estremamente salate per chi commette infrazioni.