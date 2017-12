Pordenone, maestra sostituisce "Gesù" con "Perù" in una canzone di Natale per rispetto dei bimbi stranieri

Ad accorgersene i genitori di due fratelli che frequentano la classe in questione. Durante il pranzo del 25 dicembre, mamma e papà hanno sentito i loro bimbi canticchiare Minuetto di Natale: ma Perù aveva preso il posto di Gesù. Un dettaglio che ha incuriosito molto la coppia e che li ha spinti a chiedere spiegazioni ai bimbi. Come mai la parola Gesù era sparita dalla canzone? I due fratellini non hanno potuto far altro che rispondere: "Ci è stata insegnata a scuola". La notizia si è poi diffusa in tutta Zoppola. E anche su Facebook, grazie al candidato sindaco di Autonomia responsabile Gianni Sartor.



La replica della preside - "Se si ritiene che certi tipi di testi possano arrecare disagi a qualcuno, si devono scegliere canzoncine senza determinati riferimenti - ha aggiunto la preside - Ho parlato con l’insegnante che ha fatto imparare ai bambini la versione modificata di Minuetto di Natale: è una maestra valida e preparata, con ruoli importanti all’interno dell’istituto. Ha ammesso di aver sbagliato, è dispiaciuta e mi ha assicurato che una cosa simile non si ripeterà. Dal canto mio, l’ho richiamata verbalmente, visto che le sanzioni previste dall’ordinamento didattico, a mio parere, devono essere applicate per situazioni più gravi". "Impartirò precise direttive - ha concluso Muz - affinché simili situazioni non si ripresentino. Non ne sapevo nulla, non posso controllare tutte le canzoni scelte dalle insegnanti visto che ho la responsabilità, complessivamente, di oltre 1.300 alunni. In ogni caso, sono dispiaciuta e comprendo chi si è sentito offeso dall’accaduto".



La rabbia dei genitori - Non sono dello stesso avviso i genitori dei fratellini grazie ai quali il caso è emerso. Così come tanti altri, a Zoppola e sui social. Per molti "commentatori", l’insegnante dovrebbe andare "a casa". E le critiche non arrivano soltanto da chi segue i dettami della religione cristiana, ma anche dai laici.



Le reazioni dei politici - "Non posso entrare nel merito di questo singolo episodio non solo perché non ho assistito al fatto, ma anche perché il Comune non ha competenze in materia. La nostra Costituzione riconosce, infatti, la libertà d’insegnamento che significa libertà per il docente di scegliere il metodo di insegnamento, sempre, però, nel rispetto della libertà di opinione dei singoli alunni. Quello che mi preme sottolineare è che la scuola di Zoppola è sempre stata aperta a tutti e ha educato i ragazzi ai più autentici valori umani e cristiani, senza ideologia né retorica". Questo il commento di Francesca Papais, sindaco di Zoppola.



Molto più duro Sartor: “È una cosa incredibile, inammissibile, inimmaginabile: credo che la maestra in questione abbia compiuto un’azione molto grave, per tante ragioni. Non sono del tutto convinto, poi, che la maggioranza di chi non è cristiano sia infastidito dal Natale, anzi. Inoltre, volendo emulare la decisione dell’insegnante, i nostri bambini dovrebbero osservare il Ramadan in rispetto dei compagni di classe musulmani? Se non fosse un episodio che denota in maniera evidente la deriva della nostra società, avrebbe del grottesco. Purtroppo, non c’è niente da ridere: spero soltanto che sia la prima e l’ultima volta che si verifica un fatto simile".