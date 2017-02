Polizze, Virginia Raggi: a Romeo chiederò di cambiare beneficiario

"Siamo a un tiro alla cordicella su Previti, credevo di aver spiegato tutto. Le darò una risposta che ho imparato a dare in quese ore: per quanto ne so, lo escludo". Se c'è stato un legame tra Previti, Marra e Romeo, "tendo ad escluderlo. Ma quello che fanno le persone nella loro vita personale non siamo tenuti a saperlo". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi ospite di Enrico Mentana.