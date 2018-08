Pisa, la campagna contro la violenza sulle donne del sindaco di Cascina: "Spray al peperoncino per tutte"

Spray al peperoncino gratis per tutte, "perché difendersi è legittimo". Parola di Susanna Ceccardi, sindaco leghista di Cascina (Pisa), che ha deciso di proporre per il secondo anno di fila il suo programma per combattere la violenza sulla donne. Un programma da “sceriffo” che comprende anche corsi di autodifesa organizzati dal Comune e pistole taser per i poliziotti. "Quella ragazza che è riuscita a difendersi con lo spray dall'aggressione del nigeriano con grande coraggio e lucidità ha dimostrato che può essere un sistema utile e salvavita", ha scritto il sindaco su Facebook riferendosi alla 25enne che, per difendersi da un tentato stupro alla stazione Garibaldi di Milano, ha utilizzato una bomboletta al peperoncino.